Россия надеется на ХАМАС

Россия надеется, что движение ХАМАС преобразуется в мирную политическую силу, и продолжает с ним работать, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы надеемся, что ХАМАС преобразуется в политическую силу, которая будет работать на объединение палестинцев и продвижение к миру. Мы не ограничились приглашением лидеров ХАМАС в Москву этой весной, мы продолжаем работу с ними", - сказал Лавров в интервью газете "Время новостей".

"Отказ от каких-то принципов и разворот на 180 градусов для любой организации - дело непростое, но, не вдаваясь в детали, скажу, что результаты будут", - добавил он.

Лавров также отметил, что не только Россия, но и ООН, и многие страны, включая западные, не причисляют ХАМАС к террористическим организациям.

"Мы к тому же активно поддерживаем инициативу главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса по формированию правительства национального единства. Единство палестинцев крайне важно для успокоения ситуации", - добавил министр.

Лавров также коснулся вопроса о приглашении представителей движения в Москву после того, как ХАМАС победило на январских выборах. "Это движение стало легитимной силой, и нельзя было продолжать шептаться по коридорам. Было бы эгоистичным сказать лидерам ХАМАС: вы сначала развернитесь на 180 градусов и обеспечьте нам дипломатический успех, а потом мы будем с вами разговаривать", - сказал глава российского МИД.

"Мы втягиваемся в международные усилия не ради того, чтобы произвести впечатление, мы искренне заинтересованы в результате. Приглашение ХАМАС в Москву было очень важным для того, чтобы руководство движения без обиняков и не через подпольные контакты узнало нашу позицию", - подчеркнул Лавров.

РИА "Новости"