Буш особо выделил бесценный вклад секретных тюрем ЦРУ

Секретные тюрьмы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США внесли бесценный вклад в борьбу с международным терроризмом и в обеспечение американской безопасности. С таким заявлением выступил в еженедельном радиообращении к нации Президент США Джордж БУШ.

Как передает РБК, по словам Президента, за пять лет, минувших с момента терактов 11 сентября 2001 года, Соединенные Штаты заметно укрепили свою безопасность. Так, были устранены бреши в системе безопасности, обмена разведданными и взаимодействия спецслужб - все то, чем воспользовались организаторы терактов 11 сентября 2001г. Однако вклад системы секретных тюрем ЦРУ в безопасность американских граждан Президент выделил особо.

Так, отметил он, именно благодаря информации, полученной за минувшие годы во время допросов террористов в этих тюрьмах, американским спецслужбам удалось предотвратить ряд терактов: атаку на базу морской пехоты США в Джибути, нападение на американское консульство в Карачи (Пакистан), а также угон самолета с последующим крушением в британском аэропорту Хитроу (Лондон). Также была получена информация о том, как отдельные ячейки "Аль-Кайеды" пытались заполучить биологическое оружие. Практически все аресты крупных фигур в "Аль-Кайеде" стали возможны благодаря этой же секретной программе ЦРУ. Теперь же, когда практически все заключенные этих тюрем основательно допрошены, настало время наконец предать их суду, заключил Дж.БУШ.

Как сообщалось, 6 сентября 2006г. Президент США Дж.БУШ признал факт существования секретных тюрем ЦРУ, не называя, однако, точных мест их расположения. Ранее, в июне 2006 года, глава комиссии Совета Европы по расследованию деятельности секретных тюрем ЦРУ на территории Европы Дик МАРТИ заявил, что 14 стран Европы содействовали ЦРУ в незаконной транспортировке подозреваемых в терроризме. Основными пунктами переброски подозреваемых в терроризме были названы аэропорты в Польше и Румынии.