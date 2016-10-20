Итоги дебатов: Клинтон ухудшила свой результат, но не уступила Трампу

Как сообщил телеканал в своем Twitter, Клинтон одержала уверенную победу, ее поддержали 52% опрошенных, Трампа - 39%.

По сравнению со вторым туром дебатов, Клинтон ухудшила свой результат, а Трамп - улучшил. В прошлый раз представителя Демократов поддержало 57% опрошенных, а кандидата от Республиканцев - 34%.

Клинтон также выиграла у Трампа шесть минут эфирного времени, ее выступление было более развернутым.

Читайте такжеВ США состоялись финальные теледебаты между Клинтон и Трампом (полное видео)

CNN также проверил факты, которые приводили кандидаты.

В частности, Клинтон перекрутила информацию, когда заявила, что каждый год из-за стрельбы с пистолета погибает 33 тыс. человек. Трамп солгал, когда сказал, что не поддерживал войну в Ираке.

Hillary Clinton won the third presidential debate, according to a CNN/ORC poll of viewers https://t.co/ocfv9iydoa#DebateNightpic.twitter.com/suyqhZ86Dl — CNN (@CNN) October 20, 2016

Как сообщал УНИАН, по оценкам портала 270towin, публикующего интерактивную карту выборов, на данный момент бывшая госсекретарь и первая леди может рассчитывать на голоса 256 выборщиков, и для победы ей не хватает всего лишь 14 выборщиков. По этим данным, Трамп имеет всего 157 выборщиков, а еще 125 – из "спорных" штатов, каковым является, в частности, и Невада, где проходил заключительный раунд дебатов.