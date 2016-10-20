Итоги дебатов: Клинтон ухудшила свой результат, но не уступила Трампу

08:13, 20 октября 2016
Мир
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Телеканал CNN подвел итоги заключительных теледебатов между кандидатами в президенты США от Демократической и Республиканской партий Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп / REUTERS

Как сообщил телеканал в своем Twitter, Клинтон одержала уверенную победу, ее поддержали 52% опрошенных, Трампа - 39%.

По сравнению со вторым туром дебатов, Клинтон ухудшила свой результат, а Трамп - улучшил. В прошлый раз представителя Демократов поддержало 57% опрошенных, а кандидата от Республиканцев - 34%.

Клинтон также выиграла у Трампа шесть минут эфирного времени, ее выступление было более развернутым.

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CNN также проверил факты, которые приводили кандидаты.

В частности, Клинтон перекрутила информацию, когда заявила, что каждый год из-за стрельбы с пистолета погибает 33 тыс. человек. Трамп солгал, когда сказал, что не поддерживал войну в Ираке.

Как сообщал УНИАН, по оценкам портала 270towin, публикующего интерактивную карту выборов, на данный момент бывшая госсекретарь и первая леди может рассчитывать на голоса 256 выборщиков, и для победы ей не хватает всего лишь 14 выборщиков. По этим данным, Трамп имеет всего 157 выборщиков, а еще 125 – из "спорных" штатов, каковым является, в частности, и Невада, где проходил заключительный раунд дебатов.

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