Трамп обошел по популярности Клинтон только в России - исследование

Опрос был проведен среди жителей 45 стран, в которых проживает около 75% населения планеты, передает Дождь.

Согласно результатам исследования, во всех странах большинство поддерживает Хиллари Клинтон, а Дональда Трампа - только в России.

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По данным исследования, самая большая поддержка Клинтон наблюдается в Португалии (85%), Финляндии (86%) и Южной Корее (82%). Кандидата от демократов также поддерживают три четверти населения в Швеции, Колумбии и Мексике. Самый низкий рейтинг у Клинтон - в России (10%).

В России 33% респондентов ответили, что им больше нравится Дональд Трамп. Больше половины опрошенных (57%) не определились с симпатиями - это самый большой показатель среди стран, где проводилось исследование.

40% опрошенных россиян ответили, что результаты американских выборов будут иметь сильное или очень сильное влияние на Россию. О том, что новый президент США повлияет на Россию слабо или никак не повлияет, заявили 32% респондентов. Еще 28% не определились с мнением. Это один из самых низких показателей среди стран, жители которых приняли участие в опросе.

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В США, по данным исследования, о поддержке Хиллари Клинтон заявили 48% респондентов, Трампа поддерживает 41%, 7% еще не определились с выбором.

В августе «Левада-Центр» провел опрос, по которому 35% россиян предпочли бы видеть на посту президента США Дональда Трампа и только 13% - Хиллари Клинтон.

В сентябре «Медиалогия» подготовила исследование, в котором сделала вывод, что российские федеральные телеканалы упоминают Дональда Трампа в положительном ключе чаще, чем Хиллари Клинтон.