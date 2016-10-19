МИД Бельгии вызвал "на ковер" российского посла после заявлений об авиаударе в Сирии

Как пишет De Redactie.be, об этом сообщил официальный представитель бельгийского МИД Дидье Вандерхассельт.

Как сообщает "РосБалт", ранее минобороны РФ сообщило о нанесении воздушного удара по пригороду Алеппо. По данным ведомства, при налете погибли шесть человек, еще четыре человека получили ранения, также были разрушены два жилых дома. В Москве утверждают, что в районе инцидента наблюдались бельгийские F-16.

Читайте такжеРада призвала Совбез ООН создать группу по расследованию преступлений Асада и РФ в Сирии

Бельгия между тем официально опровергла свою причастность к авиаудару по селению Хессаджек. Министр обороны страны подчеркнул, что бельгийские самолеты не совершали облет региона в эти дни.