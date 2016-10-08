В МИД России назвали "пропагандой" заявление госсекретаря США о военных преступлениях РФ в Сирии

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова изданию Дождь.

Ранее в этот день госсекретарь США Керри обвинил Россию и сирийские власти в совершении военных преступлений в ходе боевых действий и призвал провести соответствующее расследование.

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"Заявление Керри - это пропаганда. За этой терминологией стоят очень серьезные юридические последствия, и я думаю, что Керри употреблял все эти термины с точки зрения нагнетания ситуации. Если речь заходит о военных преступлениях, американские представители должны начать с Ирака. А потом перейти на Ливию, обязательно на Йемен — разобраться, что там. Я хочу сказать, что такими словами жонглировать очень опасно, потому что за плечами американских представителей действительно стоят военные преступления", - заявила Захарова.

Она добавила, что "американская сторона просто не смогла выполнить соглашения о перемирии" в Сирии. "Они сами сказали нам, что у них нет рычагов давления на оппозицию", — заключила официальный представитель МИД РФ