Встреча "нормандской четверки": для Путина в Берлине готовят акцию протеста

В Берлине, где сегодня пройдет встреча «нормандской четверки», готовятся встретить президента РФ Владимира Путина протестами, сообщает ТСН.

Отмечается, что глава Кремля не посещал Берлин уже 4 года и на этот раз в городе готовится акция протеста в связи с его визитом.

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В то же время проведение встречи, которую подтвердили лишь за день, начнется в 18.30 по Киеву. В ней примут участие Меркель, Олланд и Порошенко. Лишь потом присоединится российский президент.

Напомним, встреча президента Украины Петра Порошенко с руководством Европейского Союза отменен из-за проведения переговоров на высшем уровне в "нормандском формате" 19 октября в Берлине.

Ранее планировалось, что Порошенко прибудет в Брюссель вечером в среду, 19 октября и проведет встречу с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Мартином Шульцем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.