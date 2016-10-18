У Олланда назвали время начала "нормандских" переговоров

Об этом свидетельствует расписание мероприятий на сайте президента Франции Франсуа Олланда, передает "Европейская правда".

Согласно данным сайта, Олланд в первой половине дня проведет ряд встреч, в частности, будет присутствовать на заседании Совета министров.

Кроме того, у него значится встреча в Париже и после "нормандского саммита", она, очевидно, будет отменена или перенесена на более раннее время.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 18 октября, находясь с визитом в Норвегии, провел телефонный разговор в трехстороннем формате с участием президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны договорились провести 19 октября в Берлине встреча глав государств в «нормандском формате».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в переговорах в «нормандском формате» в Берлине для того, чтобы «сверить часы». Но, по словам Пескова, говорить о конкретных договоренностях рано.