Расследование Смоленской трагедии: комиссия Польши обнаружила серьезные фальсификации в отчетах

Глава польской подкомиссии, которая занимается расследованием катастрофы правительственного самолета под Смоленском, Вацлав Берчиньский заявил, что эксперты обнаружили в материалах дела значительные фальсификации.

Читайте такжеКатастрофа Ту-154М под Смоленском была целью Москвы – минобороны Польши

"Мы можем сказать, что значительная часть фактов в прежних отчетах была фальшивкой", - цитирует Берчиньского Русская служба ВВС.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качиньский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.