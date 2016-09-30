Франция задействовала атомный авианосец "Шарль де Голль" для борьбы с ИГИЛ
09:52, 30 сентября 2016Мир
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С французского авианосца "Шарль де Голль" вылетели истребители и начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство".
Франция задействовала авианосец "Шарль де Голль" для борьбы с ИГИЛ / twitter.com/usnato
Об этом сообщает BFM.TV, ссылаясь на министерство обороны Франции.
Отмечается, что к операции привлечены восемь многоцелевых самолетов Rafale.
Так, авиаудары сейчас наносят по району иракского города Мосул - главного опорного пункта "Исламского государства".
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Авианосец прибыл в регион несколько дней назад, на этот раз он размещен в Средиземноморье.
Сообщается, что это уже третья миссия Шарль-де-Голля в международной коалиции против ІГИЛ.
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