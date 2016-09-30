Франция задействовала атомный авианосец "Шарль де Голль" для борьбы с ИГИЛ

Об этом сообщает BFM.TV, ссылаясь на министерство обороны Франции.

Отмечается, что к операции привлечены восемь многоцелевых самолетов Rafale.

Так, авиаудары сейчас наносят по району иракского города Мосул - главного опорного пункта "Исламского государства".

Читайте такжеБоевики "Исламского государства" потеряли контроль над нефтяными скважинами в Ираке

Авианосец прибыл в регион несколько дней назад, на этот раз он размещен в Средиземноморье.

Сообщается, что это уже третья миссия Шарль-де-Голля в международной коалиции против ІГИЛ.