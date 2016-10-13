Власти Британии получат два миллиона долларов за сломанную ногу Харрисона Форда

Об этом сообщает Euronews.

В ходе съемок в Великобритании актер Харрисон Форд, исполнявший роль Хана Соло, получил удар тяжелой металлической дверью. Знаменитость доставили на вертолете в больницу Оксфорда, а позже сделали операцию на левой ноге. Британские власти обвинили кинопроизводителя в нарушении техники безопасности съемок.

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“Думаю, все должны осознавать, что люди, вовлеченные в киноиндустрию, имеют права. И когда они идут на риск, чтобы развлекать нас, в том числе когда выполняют трюки, их работа должна контролироваться и страховаться должным образом”, - заявил заместитель директора департамента здоровья и безопасности Тим Галлоуэй.

Сам Харрисон Форд судиться Pinewood Studios не собирался. Он заявил, что неприятности на съемках с ним случались и раньше. Тем не менее, обвинение утверждало в суде, что инцидент мог иметь для актера смертельный исход. В итоге продюсерская компания, отвечавшая за управление рисками в ходе съемок, согласилась признать факт нарушения британского законодательства по охране труда.