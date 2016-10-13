США нанесли ракетные удары по захваченной повстанцами территории Йемена

Как сообщает Reuters, нанести удары по объектам повстанцев разрешил президент США Барак Обама.

Известно, что около 4 утра по местному времени эсминец USS Nitze выпустил крылатые ракеты "Томагавк" по целям в районе порта Рас-Иса к северу от города Муха.

Это первая прямая военная акция США против хуситов. При этом Пентагон подчеркивает, что обстрел направлен лишь на радары, позволившие ранее повстанцам выпустить как минимум три ракеты по судну USS Mason.

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"Эти ограниченные самооборонительные удары были проведены, чтобы защитить наш персонал, наши корабли и нашу свободу судоходства", - заявил спикер американского оборонного ведомства Питер Кук.

Пентагон также предостерег от дальнейших атак на американские суда.

"Соединенные Штаты в случае необходимости будут реагировать на любую дальнейшую угрозу для наших кораблей и коммерческих перевозок", - сказал Кук.

Отмечается, что сами хуситы отрицают какую-либо связь с обстрелами USS Mason.

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Напомним, в течение последних нескольких дней уже дважды сообщалось об обстрелах хуситами USS Mason в Красном море. В обоих случаях попасть по судну им не удалось. 1 октября они обстреляли судно ОАЭ.

США и арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвиняют в поставках оружия хуситам Иран. Тегеран рассматривает Верховный политический совет Йемена (преемник повстанческого Революционного комитета) в качестве законной власти в этой стране, но отрицает, что снабжает хуситов оружием. Последние также являются союзниками бывшего президента Али Абдаллы Салеха, свергнутого в результате революции 2011 года, о чем в июле 2016 года заключили соглашение с верными ему силами.

В свою очередь международно признанную власть Йемена возглавляет президент Абд-Раббу Мансур Хади, подавший в 2015 году в отставку, но сбежавший из столицы Саны и отозвавший свое заявление.