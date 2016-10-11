В США популярную актрису арестовали за участие в акции протеста

Протестующие выступили против строительства трубопровода в Северной Дакоте. Девушку задержали вместе с другими 26-ю участниками акции в том числе - ее матерью, передает ТСН.

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Актрисе инкриминировали незаконное проникновение на частную территорию. Впрочем, впоследствии ее и других активистов освободили.

Во время общения с представителями правопорядка Шейлин предположила, что ее арестовали, поскольку она "достаточно известна и имеет 40 тысяч подписчиков".

Трубопровод, против которого выступили активисты, должен доставлять сланцевую нефть из Северной Дакоты непосредственно на нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива.