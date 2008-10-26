В Варшаве открылась первая линия метро

В Варшаве спустя 25 лет после начала строительства открылась первая линия метро, передает Associated Press. Накануне были открыты три последние северные станции. Всего на 20-километровой ветке теперь 21 действующая станция.

Строительство первой линии варшавского метро, пересекающей город с севера на юг, началось в 1983 году. С мая 1995 г. эксплуатировался участок Кабаты - Политехника (11 станций), однако завершение всей линии долго откладывалось из-за финансовых и инженерных трудностей, станции вводились по одной-две в течение 1998-2008 годов.

Власти города планируют также строительство второй ветки Полчиньска - Гоцлав, которая свяжет восточные и западные районы Варшавы. Сроки строительства - 2012-2016 гг.