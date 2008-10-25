В Казани взорвался пороховой завод: четыре человека погибли

Четыре человека погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва, произошедшего 25 октября на Казанском пороховом заводе. На официальном сайте МЧС Татарстана сообщается, что при взрыве было разрушено одноэтажное кирпичное здание сушилки. Оно обрушилось на площади около 200 квадратных метров, что составляет около трети всей площади здания.

По предварительным данным, инцидент случился при погрузке готовой продукции. Точные причины взрыва выясняются. В то же время региональное агентство "Татар-информ" передает, что инцидент произошел во время сушки пороха. В агентстве уточняют, что небольшие взрывы бывали на заводе и раньше, но без человеческих жертв.

Из пяти раненых двое находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Лента.ру