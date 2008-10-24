Мировой кризис не помешает России строить космодром

Глава Роскосмоса Анатолий Перминов заявил, что выделенных государством средств должно хватить на подготовку строительства нового космодрома "Восточный". Перминов добавил, что Минфин и Минэкономики поддержали предложение Роскосмоса об увеличении финансирования космической деятельности в 2010-2011 годах.

Новый космодром должен быть построен в Амурской области. В конце ноября 2007 года приказ о его создании подписал Владимир Путин. Планируется, что пилотируемые полеты с нового космодрома начнутся в 2018 году.

Лента.ру