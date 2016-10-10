Президент Колумбии рассказал, на что пожертвует "нобелевскую" награду

Как передает "Радио Свобода", Сантос заявил о своих планах на церемонии почтения жертв конфликта, состоявшейся в месте, где 79 человек погибли в результате взрыва бомбы, брошенной в церковь в 2002 году представителями "Революционных вооруженных сил Колумбии".

Сантос подчеркнул, что будет использовать деньги для "проектов, фондов или программ, которые работают на пользу жертв и примирения".

Ранее в этом месяце Сантос получил Нобелевскую премию мира за его роль в заключении мирного соглашения с РВСК (FARC), подписанного в июне.

Впрочем, 2 октября жители Колумбии на референдуме с минимальным перевесом проголосовали против перемирия с РВСК на предложенных соглашением условиях. 50,2% выступили против соглашения, в то время как 49,8% поддержали его.

В целом за время конфликта в Колумбии около 250 тысяч человек погибли и 45 тысяч пропали без вести.