Правительство Колумбии подписало историческое мирное соглашение с повстанцами

Об этом сообщает издание «DW».

Власти Колумбии и леворадикальная повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) подписали в понедельник, 26 сентября, мирное соглашение, призванное положить конец гражданской войне в стране, которая длилась более полувека.

Свои подписи под историческим документом поставили президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер FARC Родриго Лондоньо, более известный как Тімолеон Хименес или "Тимошенко". За церемонией подписания наблюдало около 2,5 тысячи представителей других стран и специальных гостей, среди которых были генеральный секретарь Организации Объединенных Нации Пан Ги Мун и государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Керри, сообщает агентство AP.

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При подписании Родриго Лондоньо извинился за многочисленные жертвы конфликта и пообещал, что его движение будет активно участвовать в политической жизни Колумбии "без оружия". "Мы намерены выполнять (соглашение. - Ред.) и имеем надежду, что то же самое будет делать правительство", - отметил он. Обращаясь к лидерам FARC со сцены, президент Сантос заявил, что лишь будет приветствовать участие бывшей повстанческой группы в демократической жизни страны, как "только они начнут возвращаться в общество".

Впрочем, этот документ окончательно должен вступить в силу лишь в том случае, если его согласует колумбийский народ на референдуме 2 октября. Согласно последним социологическим исследованиям, сторонники мирного соглашения с FARC должны победить на голосовании. Однако некоторые эксперты предостерегают, что процесс имплементации может быть осложнен низкой явкой или незначительным отрывом одного лагеря от другого.

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Как сообщал УНИАН ранее, правительство Колумбии и повстанцы организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в июне подписали историческое соглашение о прекращении огня, что может положить конец конфликту, который длится уже более 50 лет.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и FARC начался в 1966 году из-за желания повстанцев устроить революцию в республике. За все время его жертвами стали более 200 тысяч лиц. Мирные переговоры властей с группировкой начались в столице Кубы Гаване в 2012 году.