Сирийская оппозиция требует от ЕС ввести санкции против России

Об этом заявила член Высокого переговорного комитета Бассма Кодмани, передает Anadolu.

Она подчеркнула, что Евросоюз должен немедленно ввести санкции против российских компаний и чиновников, причастных к атакам против мирного населения и на инфраструктуру Сирии, а также санкционные меры должны коснуться тех, кто финансово поддерживает режим Асада.

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Также Кодмани добавила, что Россия использует высокотехнологичное оружие, включая противобункерные авиабомбы, которыми бьет по мирному населению в сирийском Алеппо.

Она убеждена, что кроме санкций, нужно создать национальную зону, защищенную от действий авиации.

Ранее глава комитета Бундестага (орган народного представительства ФРГ) по вопросам иностранных дел Норберт Реттген призвал ввести новые санкции в отношении России за ее военные преступления в Сирии.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает несправедливым введение санкций против РФ из-за Украины и возможное их введение из-за Сирии.

Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.