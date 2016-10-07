В Бундестаге призывают ввести санкции против РФ из-за Сирии - СМИ
Председатель комитета Бундестага (орган народного представительства ФРГ) по иностранным делам Норберт Реттген заявил, что Германия должна ввести новые санкции по отношению к России за ее военные преступления в Сирии.
Об этом политик рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Реттген отметил, что Россия должна понести свою долю ответственности за военные преступления в Сирии.
"Отсутствие последствий и санкций в ответ на тяжелые военные преступления было бы скандалом", - заявил он.
Реттген раскритиковал другие европейские правительства, которые "не желают называть вещи своими именами" и не делают необходимых действий в отношении России.
Читайте такжеНа фоне вероятности новых санкций в Кремле заговорили о легитимности пребывания в Сирии
Как сообщал УНИАН, СМИ узнали, что правительство Германии рассматривает возможность введения новых санкций Евросоюза против России в ответ на действия последней в Сирии.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает несправедливым введение санкций против РФ из-за Украины и возможное их введение из-за Сирии.
Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.