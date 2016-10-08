Президент Франции перенес визит в Польшу после отказа Варшавы покупать вертолеты Airbus

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из-за отмены переговоров президент Франции Франсуа Олланд перенес в пятницу, 7 октября, на неопределенный срок польско-французские правительственные консультации.

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О решении Олланда сообщила пресс-служба его администрации. Двусторонние консультации должны были состояться на следующей неделе в Варшаве. В то же время в сообщении отмечается, что министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро должен "срочно" отбыть в Варшаву.

Источник во французском правительстве сообщил агентству Reuters, что в Париже настроены пересмотреть двусторонние межгосударственные отношения. "Это решение (отказ от покупки вертолетов. - Ред.), без сомнения, очень сильно скажется на французско-польских билатеральных отношениях", - отметил источник.

4 октября польское правительство объявило об отмене сделки по приобретению поляками 50 боевых вертолетов типа Caracal у концерна Airbus на сумму 3,14 миллиарда евро. Сам контракт был очень важен для европейского производителя. По словам польских чиновников, различные переговорные позиции сторон сделали "невозможным" компромисс. Поэтому переговоры считаются завершенными", сообщили в польском правительстве. Договоренность о покупке была достигнута в апреле 2015 года.

Действующее польское правительство изначально критично отнесся к планам предшественников закупить вертолеты в Airbus. По мнению представителей национал-консерваторов, конкуренты Airbus, к примеру, американский оборонный концерн Lockheed Martin, имеют свои производственные мощности в Польше, рабочие места на которых стоит защищать.