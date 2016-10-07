Баннер с Путиным с подписью "Миротворец" сняли с моста в Нью-Йорке (видео)
12:11, 07 октября 2016Мир
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В сети появилось видео, на котором баннер с изображением президента России Владимира Путина снимают с Манхэттенского моста в Нью-Йорке.
Соответствующая видеозапись появилась на YouTube.
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Под изображением российского президента на баннере стояла подпись «Миротворец». Плакат размером примерно шесть на десять метров вывесили около 14.30 по местному времени. Вскоре после этого он был снят полицией.
Правоохранительные органы изучают записи с камер наблюдения, чтобы узнать, кто вывесил баннер. Пока никто не задержан.
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