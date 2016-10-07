Плакат с изображением Путина повесили на мосту в Нью-Йорке
04:07, 07 октября 2016Мир
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В Нью-Йорке неизвестные вывесили на Манхэттенском мосту баннер с изображением президента России Владимира Путина.
Изображение Путина повесили на мосту / REUTERS
Об этом сообщает CBS New York.
Под изображением российского президента на баннере стояла подпись «Миротворец».
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Плакат размером примерно шесть на десять метров вывесили около 14.30 по местному времени. Вскоре после этого он был снят полицией.
Правоохранительные органы изучают записи с камер наблюдения, чтобы узнать, кто вывесил баннер. Пока никто не задержан.
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