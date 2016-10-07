Плакат с изображением Путина повесили на мосту в Нью-Йорке

Об этом сообщает CBS New York.

Под изображением российского президента на баннере стояла подпись «Миротворец».

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Плакат размером примерно шесть на десять метров вывесили около 14.30 по местному времени. Вскоре после этого он был снят полицией.

Правоохранительные органы изучают записи с камер наблюдения, чтобы узнать, кто вывесил баннер. Пока никто не задержан.