США прокомментировали заявление России о готовности сбивать американские ракеты в Сирии

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Foreign Policy.

Представитель Пентагона Питер Кук заявил журналистам, что «горячая линия» между США и Россией для координации передвижения самолетов в Сирии продолжает работать.

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Официальный представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас заявил изданию, что не будет давать комментарии непосредственно по последним заявлениям российского Минобороны. Он отмеил, что вооруженные силы США «интересуются, почему они ввозят эти системы (ПВО)». Он отметил, что в Сирии нет ВВС, кроме американских, против которых подобные установки были бы эффективными.

По словам Томаса, коалиция под руководством США и Россия «рассматривает возможности» расширения коммуникаций по поводу ситуации в Сирии.

Напомним, Россия пригрозила сбивать любые неопознанные объекты над Сирией. Сбивать ракеты будут для "прикрытия" российских военных баз в Сирии.