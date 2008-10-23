Убит начальник абхазской разведки

Начальник разведывательного отдела Минобороны Абхазии Эдуард Эмин-заде убит в Гальском районе республики, сообщил РИА Новости источник в абхазской Службе государственной безопасности.

По его словам, тело Эмин-заде с пулевым ранением в голову обнаружили утром в доме жителя районного центра Гал. Тело хозяина дома Эльдара Шамугия нашли у реки Ингур в 500 метрах от КПП "Ингур".

На месте происшествия работает следственная бригада.

Президент Абхазии Сергей Багапш провел экстренное совещание с руководителями силовых структур в связи с громким убийством.

Предыдущее покушение на Эмин-заде было совершено 20 июня этого года, тогда он возглавлял отдел контрразведки Службы госбезопасности, отмечает издание. Неизвестные в масках обстреляли машину Эмин-заде, в результате чего он и его водитель были тяжело ранены.