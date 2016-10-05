Американский профессор построил "Стену Трампа" к Хэллоуину (фоторепортаж)

Воршауер, который преподает американскую политическую историю в Центральном университете штата Коннектикут, и его семья уже давно известны в США своими инсталляциями к традиционному для американцев Дню всех святых.

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В этом году профессор решил использовать в качестве основы для инсталляции предложение кандидата в президенты США от "республиканцев" Дональда Трампа построить стену вдоль американо-мексиканской границы, если он будет избран.

Картонная версия "стены" высотой почти 2,5 метра оборудована колючей проволокой и фигурками вооруженных охранников.

Перед стеной стоят традиционные для Хэллоуина скелеты в мексиканской одежде с табличками, например, "Мы все были эмигрантами" или "Не преступник".

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Также политическими лозунгами против Трампа расписана и сама стена, например, "Настолько ли прогнила система, что нам нужно выбирать сумасшедшего?".

Не обошлось и без самого "виновника торжества" Трампа, фигурка которого с башни возвышается над стеной.

Также в инсталляции присутствует соперница Трампа – кандидат от "демократов" Хилари Клинтон, которая с широкой улыбкой в одежде в американских национальных цветах сидит на осле.

"Это сумасшедшие президентские выборы, где кажется, что политики вышли из-под контроля", - цитирует автора инсталляции Reuters. - "Я делаю заявление об обеих партиях, Республиканской и Демократической, но главное беспокойство у меня вызывает Дональд Трамп в качестве президента".

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоятся 8 ноября 2016 года. По последним данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон после первых теледебатов со своим основным соперником Дональдом Трампом опережает кандидата от республиканцев на 5%.