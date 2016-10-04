Белый дом: Терпение всех касательно России исчерпалось (видео)

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, сообщает телеканал Euronews.

В частности, в сюжете отмечается, что перемирие в Алеппо продержалось лишь около недели и было утрачено после бомбардировки гуманитарного конвоя ООН, взаимных обвинений сторон, возобновления активной операции России и правительственных сил Асада за контроль над Алеппо.

«Терпение всех насчет России закончилось. Они также исчерпали весь кредит доверия, когда брали на себя обязательства и не проявляли никаких четких признаков желания следовать этим обязательствам», – сказал Джош Эрнест.

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Как сообщал УНИАН, Джош Эрнест сообщил о том, что после прекращения дипломатического диалога между Вашингтоном и Москвой по Сирии власти США обсудят вопрос усиления санкционного давления на Россию

"У США есть ряд инструментов, включая применение санкций, которые проявили себя более эффективно и мощно. Соединенные Штаты эффективно работали с нашими европейскими партнерами над введением санкций против России после нарушения территориальной целостности Украины, но мы не наблюдаем такого изменения стратегии в отношении Украины, которой нам хотелось бы видеть", - заявил Эрнест.