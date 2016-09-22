Гумконвой ООН в Сирии, скорее всего, разбомбили самолеты Асада и России – расследование СІТ (фото)

Об этом говорится в результатах расследования Conflict Intelligence Team которая исследует участие России в сирийском конфликте, пишет Европейская правда.

Читайте такжеВ Сирии при бомбардировке близ Алеппо погибли четверо медиков - Reuters

Авторы подчеркивают, что заявления Министерства обороны России и их объяснение данного инцидента, или не имеют никакого отношения к тому, что произошло, или не соответствуют действительности.

Минобороны РФ заявило, что вместе с конвоем ехал "пикап террористов, которые буксировали миномет". Ведомство также предоставило видео, где якобы зафиксировано движение конвоя. Однако определение местности по геоданими свидетельствует, что съемка велась за 6 км от места, где был розбомблен конвой.

К тому же, анализ теней на видео показывает, что оно было снято не позже 14:00, поскольку участок забора не находится в тени. Между тем, согласно официальному заявлению Сирийского гражданской обороны, первый удар по колонне был нанесен в 19:15, то есть через пять часов после проезда мимо пикапа.

Читайте такжеАтака на гуманитарную колонну в Сирии: появилось видео авиаудара

Минобороны РФ также утверждает, что якобы не было "никаких признаков поражения колонны боеприпасами".

Однако есть много изображений с отверстиями от боеприпасов. Эти отверстия можно увидеть не только на автоколонне, но и на коробках медикаментов на складах Красного Полумесяца, расположенного неподалеку.

Авторы расследования обращают внимание на информацию Минобороны РФ о том, что после 13.40 российские военные не вели наблюдение за колонной.

Между тем анализ теней в кадрах записи трансляции российского беспилотника указывает на то, что этот аппарат наблюдал за местом стоянки колонны как минимум после 17:00, то есть менее, чем за два часа до авиаудара.

На фото и видео с места происшествия также видно кусок металла, напоминающий крышку бочковой бомбы, а также, скорее всего, хвост осколочно-фугасной бомбы ОФАБ-250-270, которая широко используется российскими ВВС в Сирии.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.