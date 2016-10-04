Финишная прямая предвыборной кампании: Клинтон опережает Трампа на 5% - опрос СNN

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией CNN/ORC, которые обнародовал телеканал CNN, передает "Европейская правда".

Результаты телефонного опроса показали, что за Клинтон готовы проголосовать 47% респондентов, тогда как за Трампа – до 42%. В то же время кандидат-либертарианец Гэри Джонсон имеет 7% и выдвиженец партии зеленых Джилл Стайн – 2%.

Результаты опроса также показали, что Клинтон удалось отобрать у Трампа значительную часть избирателей-мужчин (в начале сентября в этой группе избирателей Трамп опережал Клинтон на 22%, сейчас только на 5%).

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Также сообщается, что Клинтон получила поддержку значительной части белых избирателей без высшего образования, которые составляют основную группу поддержки Трампа. Разрыв в этой группе избирателей сократился с 44 до 21%.

Опрос проводился с 28 сентября по 2 октября, было опрошено 1335 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет 2,5%.

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Ранее сообщалось, что по результатам опроса Reuters / Ipsos, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

Как сообщал УНИАН, опрос накануне теледебатов вечером 26 сентября показали, что Клинтон опережает Трампа с небольшим отрывом.

В ходе дебатов кандидаты обсудили широкий спектр тем - от расовой предвзятости полицейских и изменения налоговой системы в кибератаках на американские учреждения, войны с экстремистами, личных качеств кандидатов и их отношение к меньшинствам и женщин. Клинтон, в частности, жестко раскритиковала позицию Трампа относительно ядерного оружия, назвав его угрозой "номер один".