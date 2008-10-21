Обама рассказал, что угрожает будущему Украины

Зависимость Украины от российских энергоресурсов угрожает ее будущему.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом говориться в книге кандидата в Президенты США Барака ОБАМЫ «Дерзость надежды», которая была сегодня презентована в Москве.

«Я понял, к чему может привести зависимость страны от иностранных источников энергии в 2005 году, когда мы с сенатором Диком ЛУГАРОМ побывали в Украине, где встречались с вновь избранным Президентом Виктором ЮЩЕНКО», - рассказывает Б.ОБАМА.

Он отметил, что выборы В.ЮЩЕНКО в свое время стали мировой новостью номер один: выступив против правящей партии, которая десять лет только и делала, что подстраивалась под соседнюю Россию, В.ЮЩЕНКО пережил попытку отравления, искажения результатов выборов, угрозы Москвы, и тогда весь украинский народ поднялся в «оранжевой революции» - мирных массовых демонстрациях, которые закончились его избранием на пост Президента.

По словам кандидата в Президенты США, после президентских выборов в Украине бурлили страсти, и все разговоры неизменно сворачивались на либерализацию демократии и экономические реформы.

«Но из бесед с самим В.ЮЩЕНКО и его кабинетом мы вскоре поняли, что у Украины есть серьезная проблема – абсолютная зависимость от поставок природных нефти и газа из России. Тогда Россия уже ясно дала понять, что не собирается продавать энергоносители Украине по ценам, ниже мировых, что означало увеличение тарифов в зимние месяцы, прямо перед парламентскими выборами», - вспоминает Б.ОБАМА.

Он отметил, что тогда пророссийские силы в Украине откровенно радовались, потому что, несмотря на всю пламенную риторику, оранжевые знамена, демонстрации, личное мужество В.ЮЩЕНКО, Украина так и осталась в зависимости от своего бывшего хозяина.

«Страна, которая не может контролировать свою энергетику, не властна над своим будущим. У Украины в этом отношении выбор невелик, но у более богатых и более могущественных государств, он, безусловно, есть», - уверен Б.ОБАМА.