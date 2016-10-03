Боевики напали на индийскую военную базу в Кашмире
В индийской части Кашмира боевики атаковали военную базу в городе Барамулла, который находится в 50 км от крупнейшего кашмирского города Сринагар.
В результате нападения погиб один пограничник, еще один получил ранения. Боевики были вооружены стрелковым оружием и гранатами, передает Русская служба Би-Би-Си.
В Барамулле находится местная штаб-квартира подразделения индийской армии по борьбе с повстанцами.
18 сентября боевики напали на индийскую военную базу в кашмирском городе Ури и убили 18 солдат. Индийские военные нанесли ответные удары, в результате чего, по их словам, была разрушена инфраструктура, которая использовалась боевиками, поддерживаемыми Пакистаном.
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Индия обвиняет Пакистан в снабжении оружием и обучении повстанцев, которые выступают за независимость Кашмира от Индии и присоединение региона к Пакистану. Исламабад отвергает обвинения.
Спорный регион, большую часть населения которого составляют мусульмане, стал причиной двух индо-пакистанских войн.
Сейчас Индия контролирует центр и юг Кашмира, под контролем Пакистана находится северо-западная часть. Северо-восток региона находится под контролем Китая.