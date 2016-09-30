Кремль съязвил по поводу вызова своего посла "на ковер" в МИД Нидерландов: "Хорошая новость"
14:59, 30 сентября 2016Мир
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Кремль позитивно оценивает вызов российского посла в МИД Нидерландов с целью разъяснения критики Москвы расследования сбитого российской ракетой Boeing МН17 на Донбассе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
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«Это в целом хорошая новость, позитивная. Диалог - это всегда хорошо», - заявил Песков.
Он отметил, что «глава нашего представительства дипломатического в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли». Песков отметил, что в Кремле пока еще неизвестно о том, что данный разговор должен состояться.
Как сообщал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Нидерландов вызвало к себе российского посла из-за критики расследования MH17.
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