Кремль съязвил по поводу вызова своего посла "на ковер" в МИД Нидерландов: "Хорошая новость"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

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«Это в целом хорошая новость, позитивная. Диалог - это всегда хорошо», - заявил Песков.

Он отметил, что «глава нашего представительства дипломатического в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции, которую мы заняли». Песков отметил, что в Кремле пока еще неизвестно о том, что данный разговор должен состояться.

Как сообщал УНИАН, ранее министерство иностранных дел Нидерландов вызвало к себе российского посла из-за критики расследования MH17.