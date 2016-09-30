Пакистан грозится "уничтожить Индию" ядерным оружием, если она "осмелится навязать войну"
Министр обороны Пакистана предупредил, что может «уничтожить Индию» ядерным оружием, если она "осмелится навязать войну".
Об этом сообщает британское издание Daily mail.
Комментарии главы оборонного ведомства прозвучали после того, как Пакистан обвинил Индию в ведении «пограничного огня», в результате чего погибли двое пакистанских солдат в спорном регионе Кашмир.
Как отмечает издание, опасения начала новой войны между странами растут.
Министр обороны Хаваджа Асиф, по сообщениям пакистанского телеканала SAMAA, 26 сентября отметил: «Мы уничтожим Индию, если она посмеет навязать нам войну. Пакистанская армия полностью готова ответить на любой выпад со стороны Индии».
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Он отметил, что при решении конфликта Пакистан будет использовать ядерное оружие для ликвидации Индии.
Как сообщали иностранные СМИ, в ночь на четверг, 29 сентября, состоялся обстрел пакистанской приграничной территории, пакистанцы ответили артиллерийским огнем в сторону Индии.
Исламабад обвинил Индию в неприкрытой агрессии, Нью-Дели начал эвакуацию всего населения в приграничной полосе шириной 10 километров и срочное перегруппировки войск. Две ядерные страны приблизились к началу новой войны.