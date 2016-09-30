Пакистан грозится "уничтожить Индию" ядерным оружием, если она "осмелится навязать войну"

Об этом сообщает британское издание Daily mail.

Комментарии главы оборонного ведомства прозвучали после того, как Пакистан обвинил Индию в ведении «пограничного огня», в результате чего погибли двое пакистанских солдат в спорном регионе Кашмир.

Как отмечает издание, опасения начала новой войны между странами растут.

Министр обороны Хаваджа Асиф, по сообщениям пакистанского телеканала SAMAA, 26 сентября отметил: «Мы уничтожим Индию, если она посмеет навязать нам войну. Пакистанская армия полностью готова ответить на любой выпад со стороны Индии».

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Он отметил, что при решении конфликта Пакистан будет использовать ядерное оружие для ликвидации Индии.

Как сообщали иностранные СМИ, в ночь на четверг, 29 сентября, состоялся обстрел пакистанской приграничной территории, пакистанцы ответили артиллерийским огнем в сторону Индии.

Исламабад обвинил Индию в неприкрытой агрессии, Нью-Дели начал эвакуацию всего населения в приграничной полосе шириной 10 километров и срочное перегруппировки войск. Две ядерные страны приблизились к началу новой войны.