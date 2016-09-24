Совбез ООН призвал все страны воздерживаться от испытаний ядерного оружия

С особым обращением члены Совета обратились к восьми государствам, от которых зависит вступление Договора в силу, передает Центр новостей ООН.

"Совет Безопасности ООН настоятельно призывает все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, особенно оставшиеся восемь государств… сделать это без дальнейшего промедления", - говорится в единогласно принятой резолюции.

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Отмечается, что на сегодняшний день ДВЗЯИ подписали 183 государства. 164 страны ратифицировали этот документ. Однако для вступления Договора в силу необходимо, чтобы его ратифицировали 44 страны, обладающие ядерным потенциалом. Пока это сделали 36 государств из "списка 44". Теперь дело за восемью странами: это Китай, США, Египет, Израиль, Индия, Иран, Пакистан и КНДР.

Совет Безопасности ООН высказался за скорейшее вступление Договора в силу. В своей резолюции члены Совета настоятельно рекомендовали всем государствам воздерживаться от проведения испытательных взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов. Они выразили признательность странам, которые ввели национальные моратории на ядерные испытания еще до вступления Договора в силу.

Члены Совета напомнили о том, что пять государств, обладающих ядерным оружием (Великобритания, Китай, Россия, Франция и США), дали странам, не обладающим такими арсеналами, гарантии безопасности. Сегодня Совет подтвердил, что такие гарантии укрепляют режим ядерного нераспространения.

Члены Совета отметили эффективную работу Временного технического секретариата ДВЗЯИ, в частности его возможности по ведению сейсмологических наблюдений.