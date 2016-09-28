В Госдепе США приветствовали расследование катастрофы MH17

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Джона Кирби, которое есть в распоряжении УНИАН.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты приветствуют предварительный отчет Совместной следственной группы Австралии, Нидерландов, Малайзии, Бельгии и Украины о сбитии малазийского самолета.

"Промежуточные результаты (расследования) подтверждают заявление секретаря Керри, сделанное в первые дни после трагедии, что MH17 был сбит ракетой земля-воздух ЗРК "Бук", которая была запущена с поддерживаемой Россией и контролируемой сепаратистами территории на востоке Украины", - отметил Кирби.

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Он напомнил, что в отчете Совместной следственной группы сказано, что зенитно-ракетный комплекс "Бук" был ввезен с территории РФ на контролируемую сепаратистами территорию на востоке Украины, а после сбития самолета его опять вывезли в Россию.

"В то время, когда ничего не может забрать печаль у тех, кто потерял близких в тот трагический день, это представление (отчета) является еще одним шагом на пути к привлечению к ответственности лиц, виновных в этом жестоком нападении", - подчеркнул Кирби.

Он заявил, что США продолжат сотрудничать с Совместной следственной группой в этом расследовании. Кирби также призвал другие страны, которые могут помочь, в полной мере сотрудничать, чтобы привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.