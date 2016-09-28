Умный ход Швеции: возврат войск на остров, за которым наблюдает Россия - The Daily Signal

Об этом пишет Дэниел Кочис в статье "Умный ход Швеции: возврат войск на остров, за которым наблюдает Россия", опубликованной на сайте издания The Daily Signal.

Шведские солдаты, проходившие учения на Готланде, 14 сентября получили приказ не покидать остров. 150 военнослужащих будут оставаться на острове до середины 2017 года, до тех пор, пока там не будет развернуто запланированное постоянное подразделение.

Швеция не является членом НАТО, страна сохраняет нейтральный статус с 19-го века. Тем не менее, она играет очень важную роль – прямо и косвенно – в обеспечении безопасности стран Балтии, которые являются членами НАТО.

Этому способствует стратегическое расположение Готланда, самого большого острова Швеции, - на полпути между Швецией и Латвией в середине Балтийского моря. Контроль над Готландом будет иметь решающее значение в случае любого будущего конфликта в регионе.

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Из-за центрального расположения Готланда, Россия почти наверняка включила остров в свой чрезвычайный план действий в Балтийском море.

Если между НАТО и Россией начнется война, российские войска в соседнем Калининграде, вероятно, попытаются оккупировать остров и развернуть там платформы оружия против ВВС и ВМС. В марте 2015 года, Россия проводила крупномасштабные учения с привлечением 33 000 солдат, сценарий которых включал захват Готланда.

Швеция содержала постоянный военный гарнизон на острове Готланд в течение сотен лет, до 2005 года.

В марте 2015 года Швеция объявила о планах по размещению роты из 150 солдат на Готланде, хотя развертывание этих войск ожидалось не раньше конца 2017 года.

Микаэл Байден, верховный главнокомандующий вооруженных сил Швеции, заявил, что решение о размещении постоянных войск с опережением графика было обусловлено внешними факторами.

"Ситуация в мире ухудшалась в течение долгого времени, и я принял решение о постоянном присутствии [войск], мы разместим боевую группу на острове раньше", - сказал Байден.

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В последние годы Швеция столкнулась с повышением агрессии со стороны России, в том числе, с подозрительными российскими подводными лодками у берегов Швеции и кибератаками на шведские системы управления воздушным движением.

Пожалуй, наиболее ярким примером проявления российской агрессии, стал инцидент, когда в марте 2013 года два российских бомбардировщика и четыре истребителя вылетели из Санкт-Петербурга и имитировали удар по целям в районе Стокгольма.

ВВС Швеции не отреагировали, поскольку находились в состоянии низкой боевой готовности во время пасхальных каникул. Вместо этого, НАТО подняли два датских самолета с базы в Литве, чтобы перехватить российские истребители.

Общественное мнение в Швеции по вопросу вступления в НАТО остается неоднозначным. Тем не менее, шведские силы регулярно участвуют в учениях НАТО и также участвовали в военных операциях в Афганистане и Ливии под руководством НАТО. В мае парламент Швеции ратифицировал соглашение о поддержке принимающей стороны, подписанное с НАТО в 2014 году.

История показывает, что военные операции требуют доступа к шведскому воздушному, морскому и наземному пространству, и, что критически важно, к островной провинции Готланд. Решение шведского правительства о размещении постоянных войск на острове очень мудрое, особенно в свете агрессивного поведения России.

США и НАТО должны внести Готланд в свой чрезвычайный план дейтсвий для региона Балтийского моря, а также должны приветствовать повторное размещение постоянных шведских войск на Готланде.