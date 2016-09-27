На родине Путина будут судить журналиста, раскрывшего фальсификацию на выборах
Корреспондента «Фонтанки.ру» Дениса Короткова, раскрывшего «карусель» в участковой избирательной комиссии №616 в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму, обвинили в незаконном получении избирательных бюллетеней с целью проголосовать за другого человека.
Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что 28 сентября мировой судья 71 участка рассмотрит протокол по части второй статьи 5.22 Кодекса об административных правонарушениях, составленный в отношении журналиста полицейскими УМВД по Кировскому району.
Денис Коротков 18 сентября получил бюллетени в Кировском районе на участке №616 по своему паспорту за другого человека в рамках журналистского эксперимента, чтобы выявить «карусель».
Читайте также"Прокурору" аннексированного Крыма Поклонской в Госдуме РФ предложат проверять доходы депутатов
Для успешного получения бюллетеней нужно было иметь наклейку в паспорте. Получив ее, как утверждает журналист, он действительно получил бюллетени за другого человека.
Полицейские задержали журналиста и приняли решение составить протокол на корреспондента в связи с незаконным получением бюллетеней для голосования.
Более никто к ответственности за нарушение избирательного законодательства привлечен не был.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.
В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%). Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведения нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.