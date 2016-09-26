Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по результатам выборов в Госдуму РФ на оккупированном полуострове

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По информации, которая содержится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в сети Интернет, в Государственную Думу избраны по списку партии «Единая Россия» Бельбек Г.И., Шеремета Н.С. и Поклонская Н.В., а также по одномандатным округам избраны Бахарева К.М., Савченко С.Б., Белик Д.А. и Козенко А.Д.", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре отмечают, что такие действия свидетельствуют "о попытке легитимизировать аннексию полуострова Крым путем включения незаконно избранных депутатов из указанного региона российского парламента и фактически является продолжением действий, направленных на посягательство на суверенитет Украины".

По указанному факту прокуратурой АР Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренные ч. 1 ст.111 УК Украины.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма.

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В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведения нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.