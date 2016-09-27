Китай больше всего подрывает экономику США - Трамп

Об этом кандидат в президенты США сообщил в ходе дебатов в ночь на 27 сентября со своим конкурентом Хилари Клинтон, пишет LB.ua.

«Китай больше всего подрывает нашу экономику», - заявил Трамп.

По его словам, Китай девальвирует свою валюту и это отображается на экономике США.

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Кроме того, Трамп призвал срочно пересмотреть международные торговые договора. В частности, он назвал Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) «самым ужасным договором, который подписан».

Трамп также призвал прекратить отток бизнеса, в частности в Мексику. «Компании не должны красть рабочие места в США», сказал он.

Кроме того, Трамп пообещал снижать налоги для бизнеса до уровня 15%, в то же время Клинтон собирается повысить налоги для богатых. «Я буду снижать налоги, а вы – повышать. Вот и вся разница между нами», - сказал Трамп.

В свою очередь Клинтон сообщила, что инициатива Трампа увеличит долг США на 1,5 трлн долларов.