В Париже возле супермаркета мужчина открыл стрельбу: есть пострадавшие

Двое потерпевших госпитализированы в крайне тяжелом состоянии после того, как мужчина открыл огонь возле супермаркета в пригороде Парижа. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Подозреваемому удалось скрыться, сейчас его ищет полицейский спецназ. В полиции заявили, что им известна личность стрелка, так как раньше он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Газета Figaro со ссылкой на свои источники сообщает, что пострадали 57-летняя женщина и 73-летний мужчина. Официального подтверждения этому нет.

По данным Reuters, нападавшему было около 60 лет. После инцидента он отправился домой. Сейчас его окружили полицейские.

Представитель местной полиции сообщила, что, по предварительным данным, нападение не является терактом.

Предыдущие несколько нападений на мирных граждан французские власти квалифицировали как теракты.