Французских школьников будут учить поведению в случае нападения террористов

Школьников научат прятаться, убегать и помогать друг другу. Ежегодно будут проводиться три учения, на которых отработают действия учителей и учеников во время возможных нападений на школы, сообщает Би-би-си.

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Также усилены меры безопасности на входах в школы.

Новые меры совпали с масштабными реформами в сфере образования, которые введены во Франции, несмотря на многочисленные акции протеста.

Во Франции действует чрезвычайное положение со времени нападений исламистов в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек.

Исламист в Ницце убил 86 человек. Также двое джихадистов убили священника в пригороде Руана.

Президент Франции Франсуа Олланд написал в "Фейсбуке", что нынешние обстоятельства "оправдывают введение мер безопасности".

Усиленные меры безопасности требуют от руководства школ создать оперативные штабы и подготовить списки номеров экстренной связи. В школах будут усилены меры безопасности на входе и организовано регулярное патрулирование территорий, а ученики должны знать, как вести себя в случае нападений.

Меры безопасности во французских школах были усилены после нападений 13 ноября, однако самый большой вопрос в связи с введением трех учений в году - как подготовить маленьких детей к кризисным ситуациям, не травмируя их психику.

Учителям предлагается играть с детьми в игры, которые научат малышей бесшумно и быстро прятаться:

Игра "король тишины"

Прятки в коробках, чтобы научиться не бояться темноты

Быстрое перемещение со школьной площадки в здание школы

У подростков во французских школах задачи серьезнее. Они включают в себя оказание экстренной медицинской помощи. Директор одной из французских школ сказал в интервью французскому телевидению, что родителей уже не пускают внутрь школьных зданий, однако прикомандировать к каждой школе полицейского невозможно.

Во французских школах также серьезные изменения внесены в учебную программу. Наиболее радикальные перемены происходят в колледжах, где учатся дети от 11 до 15 лет. Больше предметов, в которых совмещено обучение таким дисциплинам, как здоровье, экология и древняя культура

Изучение второго современного иностранного языка начинается в возрасте 11-12 лет

Латынь и древнегреческий языки не будут, как планировалось, выведены за рамки школьной программы, но их заменит предмет "древние языки".