Берлускони хочет сделать Россию членом ЕС в ближайшие годы

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ хочет возобновления переговоров с Россией о новом базовом соглашении с Европейским Союзом.

Как сообщает AFP, об этом он заявил итальянским журналистам перед началом заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

«Абсолютно необходимо это делать», - заявил итальянский премьер.

«Но я смотрю еще дальше. Уже много лет я имею такое виденье. Я воспринимаю Россию как западную страну и, таким образом, мой проект заключается в том, чтобы Россия могла стать членом ЕС в ближайшие годы», - прибавил С.БЕРЛУСКОНИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началось двухдневное заседание Европейского Совета, в ходе которого лидеры стран-членов ЕС планируют, в частности, рассмотреть вопрос отношений с Россией в свете последних событий вокруг Грузии.

1 сентября этого года на чрезвычайном заседании Европейского Совета было принято решение о приостановке переговоров с Россией о новом базовом соглашении, пока все российские войска не будут выведены с территории Грузии.