Кандидаты в депутаты Грузии подрались в прямом эфире (видео)

Два кандидата в депутаты подрались в прямом эфире одного из телеканалов Грузии, передает 5 канал.

Один из них назвал политсилу оппонента "подонками". Тот в ответ швырнул ручку. Тогда началась драка.

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Успокаивать горячие головы пришлось сотрудникам телеканала.

Парламентские выборы в Грузии запланированы на 8 октября. Главные политсилы, которые будут бороться за места в парламенте - это правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение". Согласно опросам, у них почти поровну сторонников.

Как сообщал УНИАН, между народными депутатами Владимиром Парасюком и Александром Вилкулом после эфира на одном из телеканалов завязалась драка.

Позже Парасюк заблокировал автомобиль Вилкула и устроил перепалку с охранниками нардепа. Парасюк повредил машину Вилкула, пытаясь выломать дверь его транспортного средства, а также выцарапав "сообщения" на капоте авто.