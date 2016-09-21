После нападения РФ на Украину в Беларуси стали активнее проводить политику коренизации - российский политолог

Об этом он рассказал изданию Свободная пресса.

"С 2014 года Беларусь начинает проводить политику коренизации. Вывески на белорусском языке появляются по всей стране, президент все чаще говорит на белорусском, георгиевскую ленточку не используют - наложен был официальный запрет", - рассказал Соловей.

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"В 2014 году было проведено исследование среди командиров белорусской армии, офицеров, которое показало, что 80-90%, от лейтенантов до генералов, приветствовали бы воссоединение с Российской федерацией", - утверждает российский аналитик.

"Это вызвало панику, буквально панику у белорусского руководства, и соответствующую реакцию", - отметил Соловей.

По его словам, в Казахстане также испытывали "сильное напряжение" из-за проблемы Северного Казахстана. Власти страны консультировались с Китаем о возможности оказании политической поддержки в случае агрессии России, рассказал Соловей.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может быть "мостом между Востоком и Западом": "А пока мы находимся между этими монстрами - Евросоюзом и Россией, а еще дальше Китаем - нам придется играть эту роль", - сказал он.