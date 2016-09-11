Лукашенко назвал Россию и ЕС "монстрами", а Беларусь – мостом между ними

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что республика может пойти на выполнение требований Запада в вопросе снятия санкций, если эти требования отвечают белорусской конституции.

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"Когда нам ставят условия, я смотрю, соответствует ли это нашим интересам. Если нет — зачем ерепениться и накалять обстановку? Мы делаем все, чтобы к нам не было претензий со стороны Запада, но если от нас требуют изменений, которые не соответствуют нашей конституции — я говорю нет", — заявил Лукашенко в воскресенье журналистам в Минске во время голосования на парламентских выборах, сообщает Sputnik.

Он заметил, что пройдет некоторое время, и конституция, возможно, претерпит изменения. Но специально менять ее в угоду требованиям Запада никто не будет. Лукашенко признал, что санкции были чувствительными для Беларуси. Также белорусский лидер заявил, что налаживание диалога между Минском с Западом не нанесет ущерба России.

"Говорить о том, что мы начали диалог с Западом в ущерб нашему восточному брату — упаси Бог. Никакого ущерба здесь нет и быть не может", — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у Беларуси судьба быть мостом между Востоком и Западом. "А пока мы находимся между этими монстрами — Евросоюзом и Россией, а еще дальше Китаем — нам придется играть эту роль", — сказал он.