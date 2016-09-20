Европейский Союз принял заявку Боснии и Герцеговины на членство.

Как сообщает Deutsche Welle, Совет Европейского Союза во вторник, 20 сентября, в своем заключении по заявке Боснии и Герцеговины на членство в ЕС подтвердил, что "будущее Западных Балкан - в Европейском Союзе".

В документе отмечается, что прогресс каждого государства на пути к ЕС зависит от его индивидуальных усилий, направленных на то, чтобы соответствовать критериям для вступления, а также придерживаться процесса стабилизации и ассоциации, который проходят страны, выразившие желание присоединиться к ЕС.

Читайте такжеЛидеры ЕС разрабатывают план обновления Евросоюза после Brexit

Европейская Комиссия теперь определит, соответствует ли Босния и Герцеговина критериям, чтобы получить статус государства-кандидата на членство - этот процесс займет около года. ЕК также определит, каким критериям стране нужно будет соответствовать, чтобы добиться полноценного членства, что, как ожидается, будет сложным процессом для Сараево.

ЕК, в частности, оценит экономику страны, соблюдение в ней прав человека и принципов верховенства права, а также других обязательств, которые берут на себя страны-члены.

Премьер-министр Боснии и Герцеговины Денис Звиздич заявил, что принятие Евросоюзом заявки его страны стало "историческим моментом для европейского пути и европейского будущего" Боснии и Герцеговины.

"Это действительно одна из лучших новостей для Боснии и Герцеговины, особенно для молодых людей", - отметил он.

Напомним, в феврале 2016 года Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС, однако сначала Сербская автономия в составе страны отказалась выполнять основные условия Брюсселя. Вследствие давления со стороны ЕС в июле 2016 года Сербская автономия согласилась на условия ЕС, что позволило Совету министров иностранных дел ЕС рассмотреть заявку Боснии и Герцеговины во вторник, 20 сентября.

Как известно, нерешенные споры времен войны препятствовали необходимым реформам в стране и привели к отставанию Боснии от своих балканских соседей на пути европейской интеграции.