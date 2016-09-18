При взрыве в Нью-Йорке пострадали 29 человек (фото, видео)

Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что пока никто не задержан в связи с инцидентом.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, "на данный момент нет никаких доказательств, что инцидент связан с терроризмом". Де Блазио добавил, что пока нет никакой угрозы для Нью-Йорка от какой-либо террористической организации.

При этом он подчеркнул, что расследование находится на ранней стадии, но случившееся является "преднамеренным актом".

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Точной информации о природе взрыва пока нет. Полиция заявила, что взрыв произошел внутри большого мусорного бака. При этом начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, также выступивший перед журналистами с де Блазио, отметил, что взрыв, как считается, произошел на улице.

Отмечается, что при обследовании района в нескольких кварталах - на 27-й улице между 6-й и 7-й авеню было найдено возможное "вторичное взрывное устройство" в виде скороварки с проводами и мобильным телефоном, однако то, что это действительно взрывное устройство, также не подтверждено.

Напомним, взрыв произошел в нью-йоркском районе Челси на Манхэттене на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню 17 сентября около 20:30 по местному времени.