Египет получил второй "Мистраль", построенный для России (фоторепортаж)

Торжественная церемония прошла в порту Сен-Назер, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Ожидается, что корабль, получивший название «Анвар аль-Садат» (в честь бывшего президента Египта) в ближайшее время примет участие в совместных учениях с ВМФ Франции, а затем отправится в Александрию, которая станет портом его приписки.

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Таким образом, Египет получил оба «Мистраля», которые изначально строились по заказу России. После того, как был заключен контракт, по которому вертолетоносцы должны были достаться Каиру, создателям корабля пришлось менять все надписи на борту и переводить инструкции, изначально написанные на русском. Изначально этот корабль «Мистраль» назывался «Севастополь».

Первый вертолетоносец «Гамель Абдель Насер» (также названный в честь бывшего президента Египта) был передан Каиру в начале июня.

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году.

Франция должна была передать первый корабль «Владивосток» в ноябре прошлого года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ. В Елисейском дворце заявили, что оба судна остаются в единоличной собственности Франции и в ее полном распоряжении.

Согласно достигнутым между РФ и Францией договоренностям, Париж должен был вернуть России 949,8 млн евро.