Первый из построенных для РФ "Мистралей" отправился в египетскую Александрию

Авианосец, названный «Насер», отправился в египетскую Александрию, которая станет его портом приписки, сообщает РБК со ссылкой на France-​Presse

Поставка второго вертолетоносца, который будет носить имя бывшего президента Египта Анвара Садата, ожидается в сентябре этого года.

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Напомним, в начале августа 2015 года Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции. При этом после разрыва контракта Франция получила право свободно распоряжаться кораблями.

Позже Египет договорился с Францией о покупке двух вертолетоносцев "Мистраль", контракт на поставку которых был расторгнут с Россией.