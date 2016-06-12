Первый из построенных для РФ "Мистралей" отправился в египетскую Александрию
Первый из двух вертолетоносцев типа "Мистраль", проданных Францией Египту после расторжения контракта с Россией, в воскресенье утром, 12 июня, покинул порт Сен-Назер.
Авианосец, названный «Насер», отправился в египетскую Александрию, которая станет его портом приписки, сообщает РБК со ссылкой на France-Presse
Поставка второго вертолетоносца, который будет носить имя бывшего президента Египта Анвара Садата, ожидается в сентябре этого года.
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Напомним, в начале августа 2015 года Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции. При этом после разрыва контракта Франция получила право свободно распоряжаться кораблями.
Позже Египет договорился с Францией о покупке двух вертолетоносцев "Мистраль", контракт на поставку которых был расторгнут с Россией.