Катастрофа Ту-154М под Смоленском: Варшава решила рассекретить документы о крушении самолета Качиньского

Мацеревич отметил, что при необходимости будет открыт доступ к оригиналам документов. По его словам, это необходимо для представления общественности объективного хода событий, а также решений, принятых их предшественниками, сообщает РБК.

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«Я принял решение рассекретить и представить обществу материалы, касающиеся смоленской катастрофы», — заявил Мацеревич на пресс-конференции в четверг.

Мацеревич добавил, что целью работы комиссии является выявление хода событий без определения виновных. Министр также повторил свои обвинения в адрес прежней комиссии по расследованию.

По словам Мацеревича, ранее власти «скрывали ключевые документы», в том числе о последних этапах полета Ту-154М, и «дезинформировали общество». Анализ, в котором приняли участие ведущие эксперты, выявил множественные факты фальсификаций данных в отчете о крушении президентского самолета под Смоленском в 2010 году.​

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качиньский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.